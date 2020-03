I PROVVEDIMENTI

UDINE Aula del Consiglio regionale disinfettata e calendario dei lavori aggiornato al 22 marzo; sospensione di viaggi e pellegrinaggi; chiusura degli sportelli del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, e consulenza al cittadino solo attraverso numero verde. Per non dire degli appuntamenti ed eventi sospesi a data da destinarsi. L'epidemia generata dal virus Covid-19 punteggia ogni giornata di situazione inattese e di decisioni che, forse, non hanno precedenti. Così ieri la Regione ha provveduto alla sanificazione dell'intero palazzo del Consiglio in piazza Oberdan, un procedimento resosi necessario dopo che il 3 marzo un consigliere, che aveva preso parte ai lavori d'Aula, è risultato positivo al Coronavirus, mettendo in quarantena preventiva domestica altri otto colleghi che sedevano attorno a lui. Asintomatici, sembra che la loro salute regga, tra auspici di conclusione positiva del periodo di isolamento e presenze sui social con ricordi d'infanzia. In Consiglio l'operazione di pulizia ha interessato l'emiciclo, le aree antistanti, gli ascensori e l'intero piano in cui si trova l'ufficio del consigliere, con l'utilizzo di prodotti a forte base di cloro. Mentre le altre sedi consiliari continuano a restare operative, l'edificio principale sarà nuovamente accessibile da lunedì, con alcune limitazioni. «Coloro che accederanno alle sedi consiliari - ha precisato il presidente Pier Mauro Zanin - potranno farlo solo previa igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser in dotazione presso le portinerie». Non solo. «In via precauzionale ha proseguito il presidente i consiglieri saranno invitati a farsi rilevare preventivamente la temperatura corporea rivolgendosi al personale di guardianie». Misure necessarie che non fanno però dimenticare a Zanin lo stop delle attività dell'Aula avvenuto proprio nel mentre era in discussione la legge di politica industriale SviluppoImprese. «Ripartiremo dalle priorità, cioè dalle misure di sostegno economico a un territorio che sta coraggiosamente e consapevolmente reagendo all'emergenza Coronavirus», ha assicurato, ricordando di aver «velocemente attivato le procedure di lavoro agile per i dipendenti, così da garantire l'operatività della struttura regionale anche quando le sedi non sono utilizzabili». Il virus non dà ancora segnali forti di recesso e così anche la Chiesa friulana, di concerto con gli altri vescovi delle diocesi regionali, ha aggiornato le disposizioni legate alla pratica religiosa, con indicazioni valide fino al 3 aprile. Confermata la celebrazione delle messe e dei sacramenti ma facendo rispettare le distanze di sicurezza fra i fedeli - «si sospendono tutti viaggi e pellegrinaggi organizzati dalle parrocchie e dalle associazioni», ha scritto l'arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato nella lettera inviata ieri a tutti i sacerdoti. Sono rimandate a data da destinarsi le Cresime. Quanto all'igienizzazione dei luoghi, il presule raccomanda di «curare particolarmente la pulizia di ambienti, suppellettili e oggetti di uso liturgico» e, in sintonia con molte iniziative di formazione e informazione a distanza che si stanno diffondendo, l'arcivescovo ha raccomandato «di favorire la preghiera personale e familiare, come pure la catechesi in famiglia, offrendo suggerimenti e sussidi». Intanto il Comune di Gorizia ha deciso di attivare il sevizio «Ti sostengo», mettendo a disposizione un numero di telefono (0481/383377) per attivare interventi «a supporto dei cittadini anziani o per l'assistenza a persone che registrano difficoltà legate a questa situazione», ha detto il sindaco Rodolfo Ziberna.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA