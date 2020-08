LE REAZIONI

UDINE Su Mes e discoteche il presidente del Friuli Venezia Giulia non dovrebbe ascoltare Salvini, il leader della Lega, ma Tajani. Lo dice il consigliere regionale dem Franco Iacop.

«Non si possono che apprezzare le parole che vengono da autorevoli esponenti nazionali di Forza Italia: ieri le parlamentari Bernini e Calabria hanno condiviso la scelta del Governo sulle nuove misure restrittive anti contagio, oggi il portavoce Tajani insiste sull'utilizzo del Mes. In Friuli Venezia Giulia il primatista' in chiusure e aperture Fedriga non pensa che il primo obiettivo dev'essere la riapertura delle scuole in sicurezza e adotta senza riserve il verbo di Salvini sulle discoteche. Silenzio dal presidente anche sui soldi del Mes, che servono anche in regione per dotare il nostro Sistema sanitario di tutti gli strumenti sollecitati dalle emergenze di questi giorni, in cui si vede che per garantire nostra sicurezza ai confini servono non soldati ma infermieri», dice Iacop, che così commenta le dichiarazioni del portavoce di Forza Italia Antonio Tajani sullo stop al ballo nelle discoteche (deciso dall'ultimo provvedimento governativo) e sul ricorso al Mes.

Per il consigliere dem, quelle espresse da Forza Italia sono «posizioni assolutamente condivisibili che paiono rispondere al primario interesse del Paese, per la salute dei cittadini e la sostenibilità economica della pandemia. Rimane da comprendere, invece, quale interesse perseguono a destra e sinistra le forze populiste e troppo spesso antieuropee. In Fvg è del tutto incomprensibile - puntualizza Iacop - l'atteggiamento delle cosiddette forze moderate di centrodestra, ormai da tempo appiattite sulla Lega».

