CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DISABILITÀPASIAN DI PRATO «La Regione è attenta a creare le migliori condizioni di accessibilità agli edifici pubblici a vantaggio di tutti i cittadini e, in particolare, delle persone diversamente abili». A sostenerlo l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, nell'aprire i lavori del convegno Dalle città invisibili alle città inclusive-Esperienze di progettazione e di vita, organizzato nella sede dell'Enaip. «A disposizione dei Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche per...