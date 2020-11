ASSOCIAZIONI

UDINE Confermato il direttivo della Società scientifica e tecnologica friulana, il sodalizio dell'Università di Udine fondato dall'ex rettore Marzio Strassoldo (1939-2017), che raggruppa ricercatori e studiosi friulani operanti in regione e nel mondo e impegnati per mantenere viva la lingua friulana accanto a quelle ufficiali del mondo della scienza.

La Società è presieduta da Antonino Morassi, vicepresidenti sono Rosita Cagnina e Daniele Goi, dell'Università di Udine, segretaria Paola Solerti. Fanno parte del direttivo il giornalista Carlo Morandini, presidente di Arga Fvg ed esponente della stampa specializzata, e i docenti Enrico Peterlungher, Federico Nassivera, Silvana Fachin Schiavi, Rodolfo Balestrazzi, Marzio Serena, Lorenzo Marcolini, Rino Gubiani. Paola Solerti è stata indicata come membro supplente.

Il direttivo si è riunito in videoconferenza, e nell'occasione il presidente Morassi ha ricordato il ruolo della Sstef per la comunicazione in lingua friulana del sapere, delle ricerche, del lavoro dei ricercatori attivi in Friuli o in diversi centri di ricerca e atenei nel mondo. Nonostante il lockdown', non è mai stata sospesa la pubblicazione del quaderno di divulgazione scientifica Sciencis par furlan' (Scienze in friulano). La Sstef sta al momento lavorando per preparare il 19ø Congresso annuale, che si svolgerà il 12 dicembre in modalità di videoconferenza.

