«Diciamo basta ai viaggi di istruzione con le corriere a prezzi stracciati»

IL CASOUDINE Basta ai viaggi d'istruzione con le corriere a prezzo stracciato. «Ne va della sicurezza dei nostri ragazzi», mette in guardia Confartigianato. Sotto certi prezzi non si può scendere, pena il venir meno della sicurezza. A mettere i puntini sulle i è il capocategoria dei noleggiatori con conducente di Confartigianato-Imprese Udine, Stefano Felice, preoccupato per la tendenza sempre più diffusa da parte delle istituzioni scolastiche di affidare il servizio di noleggio chiedendo standard sempre più alti ma a prezzi sempre più...