IL CASOUDINE È lì ormai dagli anni Novanta, a separare via Gemona da piazzetta Antonini. E dagli anni Novanta, quello che per gli udinesi è diventato il sarcofago, non smette di suscitare polemiche periodiche. Anche se a furia di passarci davanti è diventato familiare, per i più giovani quasi un segno identitario dello spiazzo davanti alla sede dell'Università, pure adesso a quel muretto-panchina non vengono risparmiati sguardi di...