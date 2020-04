MINORANZA

UDINE La richiesta di convocazione risale ormai ad oltre una settimana fa, ma dal Comune ancora nessun riscontro sulla riunione della commissione bilancio per affrontare il tema coronavirus: a criticare il silenzio di Palazzo D'Aronco è l'opposizione che intanto, ieri, ha presentato all'amministrazione una proposta di interventi, firmata da Cinzia Del Torre e Alessandro Venanzi (Pd), Enrico Bertossi (Prima Udine), Maria Rosaria Capozzi (M5Stelle), Federico Pirone (Innovare) e Riccardo Rizza (Siamo Udine). Da ormai 10 giorni attendiamo risposta alla nostra richiesta di riunire la Commissione Bilancio per discutere di provvedimenti ogni giorno più urgenti commenta Del Torre -. Nel silenzio della maggioranza, noi consiglieri di minoranza abbiamo continuato a lavorare assieme. Nel documento, i gruppi chiedono la costituzione urgente di tavoli di confronto con categorie economiche, sindacati, Regione, Cciaa e altre istituzioni come Inps, Inail e Ispettorato del lavoro; una consistente variazione di bilancio per destinare alcuni milioni ad un Piano Economico Salva Udine, un fondo Emergenza Covid per sostenere economicamente le famiglie in grave difficoltà e un Fondo Affitti anche per le attività commerciali costrette a tenere chiuso durante l'emergenza, nonché l'esenzione dal pagamento di Tari e Cosap per le piccole imprese; il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture informatiche per garantire sempre il diritto allo studio, mediante la fornitura, in comodato d'uso gratuito, alle famiglie di tablet o pc connessi e programmando l'estensione della rete wi-fi comunale gratuita su tutto il territorio cittadino; un unico recapito telefonico per raccogliere la disponibilità di tutti coloro che sono in grado di dare una mano per i servizi a domicilio e di supporto.

