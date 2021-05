Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SIT INUDINE «Basta odio, Sì alla legge Zan». Il grido si è alzato ieri pomeriggio da piazza XX Settembre alla manifestazione promossa in città come nel resto d'Italia per rivendicare l'approvazione del ddl che prevede aggravanti specifiche per i crimini d'odio e discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili. «Per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro», recitava uno degli striscioni presenti tra il...