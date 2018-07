«Danneggiati dalla circolare in ritardo» Autotrasportatori pronti al fermo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE È un grido d'allarme quello che arriva da Confartigianato. «Tra le imprese è vera emergenza. Per i redditi 2017 c'è il diritto alla deduzione forfettaria delle spese non documentate. Non si può applicare perché manca una circolare dell'Agenzia delle entrate. Senza risposte due lettere al ministro dei Trasporti». Stangata sulle imprese artigiane dell'autotrasporto del Friuli Venezia Giulia, che rischiano di perdere anche fino a 6-7 mila euro - e in media 4.5mila euro per questa circolare, che non è arrivata entro la...