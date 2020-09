DAL 9 SETTEMBRE

UDINE (P.C). Cent'anni fa, il 24 marzo 1920, papa Benedetto XV proclamava la Madonna di Loreto Santa Patrona degli Aeronauti. Seppure disturbate dalla pandemia del Covid-19, l'Aeronautica Militare italiana sta portando avanti le celebrazioni per l'importante ricorrenza. Mercoledì 9 settembre, un velivolo trasferirà nella base di Rivolto la sacra effige. È la prima volta che viene accolta in Friuli Venezia Giulia e vi rimarrà per tre consecutive settimane: dal 9 al 23 settembre presso il 2. Stormo che ha sede proprio a Rivolto e dal 23 al 30 settembre presso il Comando dell'Aeroporto Pagliano e Gori di Aviano. Per il periodo di permanenza a Rivolto sono programmati una serie di momenti in collaborazione con la Diocesi di Udine e l'Associazione Arma Aeronautica. Domenica 13 settembre Santa Messa al Santuario del Monte Lussari nel Tarvisiano, replicata mercoledì 16 settembre nel Duomo di Udine (con officiante l'arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzoccato). Nello stesso Duomo, giovedì 17 settembre, giornata di venerazione dell'effige. Infine, martedì 22 settembre, Santa Messa al Sacrario Militare di Redipuglia. Da parte del Comando di Aviano, invece, viene organizzato in successione un trittico di Sante Messe: venerdì 25 settembre presso il Duomo di Roveredo in Piano, sabato 26 settembre nel Duomo di Aviano e martedì 29 settembre nella Concattedrale di San Marco a Pordenone (quest'ultima la presiederà il Vescovo di Concordia Sagittaria-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini, con l'intervento di autorità civili e militari). Da ricordare che dalla collaborazione fra Aeronautica Militare italiana e Associazione Arma Aeronautica è scaturita anche la iniziativa benefica Un dono dal cielo intesa a raccogliere fondi per l'approvvigionamento di apparecchiature sanitare destinate agli degli ospedali pediatrici Gannina Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambin Gesù di Roma.

