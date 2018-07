«Dacca, a due anni dalla strage non sappiamo nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDATAVAGNACCO Dacca due anni dopo: nemmeno si conosce l'ora in cui sono morti per mano jihadista i 9 italiani all'hotel Holey Artisan Bakery, tra cui i due friulani Cristian Rossi di Feletto Umberto e Marco Tondat di Cordovado.Dal nuovo Parlamento arriva un primo segnale per voce del deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto che con un'interrogazione parlamentare chiede al governo di «riferirci urgentemente sullo stato delle indagini relative alla strage terroristica di Dacca del 2016».«L'esecutivo Lega-Movimento 5 stelle -...