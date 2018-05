Da Salvini un buon lavoro Riccardi e Tanzi: espugnato l'ultimo fortino della sinistra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTI NAZIONALIUDINE Pietro Fontanini è il nuovo sindaco e da Trieste e da Roma non tardano ad arrivare i complimenti dei colleghi di coalizione: messaggi di felicitazioni, ovviamente, ma non scevri di sottotesti (neanche troppo impliciti) tesi a rimarcare ruoli ed equilibri di potere interni, in vista degli esecutivi a livello nazionale e regionale.«Poco più di un mese fa inauguravo, assieme a Matteo Salvini, la sede elettorale di Pietro Fontanini scrive il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga sulla sua pagina facebook -, oggi...