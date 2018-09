Da Pozzis a Samarcanda a 73 anni sulla Harley del 39

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERZEGNIS Una Harley-Davidson del 1939, una moto di 5 anni più vecchia di lui. La battaglia contro il morbo di Crohn. La voglia di viaggiare, oltre che nello spazio, anche nel tempo, quello del suo travagliato passato tra la scelta di vivere da eremita, in uno sperduto paese di montagna, la passione per le motociclette, l'incidente che lo costrinse a smettere di correre su due ruote e, infine, il carcere, dopo la condanna a 12 anni e 4 mesi per omicidio. Alfeo Carnelutti, da tutti conosciuto come Cocco, il prossimo sabato, a 73 anni,...