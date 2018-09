Da pendolare a capotreno: Michael promosso sul campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOODERZO Si era avvicinato al movimento di pendolari Oderzo si muove ancora nel 2014 quand'era studente, portando idee e contributi costruttivi. Adesso Michael Barbazza, che abita a San Giorgio di Nogaro ed è poco più che ventenne, ha vinto il concorso di Trenitalia ed è diventato capotreno. A felicitarsi con lui è proprio il coordinatore del movimento, Andrea Princivalli. Che lo ringrazia per quanto ha fatto in questi 4 anni per i pendolari. PRIMI PASSIIl movimento Oderzo si muove si è formato nel 2014 con l'avvio del nuovo...