Da Israele al Friuli la tecnologia che neutralizza i droni

CONTROLLO DEI CIELIUDINE Droni e rischio terrorismo per aeroporti, obiettivi sensibili e centri urbani. Un argomento divenuto di pressante attualità dopo le 48 ore di black out dell'aeroporto di Gatwick, a Londra, il mese scorso, che ha costretto a terra migliaia di passeggeri e ha creato danni finanziari enormi alle compagnie aeree. In Italia è già stata testata ed è funzionante l'unica tecnologia in grado di identificare, intercettare e neutralizzare i droni a distanza.Presentata in anteprima nazionale a Udine, due anni fa, dall'azienda...