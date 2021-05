Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZAUDINE C'è una data per le riaperture dei multisala The Space Cinema, che comprende anche il polo di Pradamano: è giovedì 20 maggio, quando il circuito tornerà ufficialmente a dare il bentornato al pubblico, nel rispetto dei massimi standard di tutela e prevenzione sanitaria all'interno delle proprie strutture in Italia, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, in particolare in relazione ai colori delle...