Da Barillari a Michelini il totoassessori entra nel vivo

LA SQUADRAUDINE Fatto il sindaco, ci sono da fare gli assessori. Pietro Fontanini mantiene un certo riserbo, ma alcune cose le ha dette: non ci saranno assessori esterni, ma solo candidati di lista che hanno contribuito al successo; nella scelta della squadra si baserà non solo sulle preferenze, ma anche sulle competenze tecniche; si terrà la delega all'identità, in quanto sta lavorando, ha spiegato, «perché Udine ospiti l'Agenzia Europea delle lingue minoritarie». La quarta, prevista dalla legge, è che su dieci assessori, ci dovranno...