SOLIDARIETÀ

UDINE Sul fronte dell'accoglienza ogni giorno. All'ex caserma Friuli, ormai suo quartier generale, la Croce rossa ha la sua centrale, il dormitorio per l'emergenza senzatetto durante l'inverno, delle sale per i corsi destinati ai volontari e molte altre attività. Ora la Cri vorrebbe ripristinare con funzioni sociali il locale un tempo adibito a mensa.

È una delle istanze che ieri sono state sottoposte all'attenzione del sindaco Pietro Fontanini, che ha visitato la struttura di via Pastrengo assieme all'assessore Alessandro Ciani e al consigliere regionale Mauro Bordin. La visita all'interno della Sede CRI ha permesso agli ospiti di osservare l'attività che il personale stava svolgendo nella Centrale Operativa, volta alla pianificazione e gestione dei servizi di trasporto ambulanze per le aziende sanitarie. Fontanini ha salutato circa 15 infermieri della Cri impegnati in attività sulle postazioni 118 presenti ad un corso di International trauma life support. Un accento particolare è stato posto al locale che ospitava l'ex mensa che la Cri del Comitato di Udine vorrebbe ripristinare con funzioni sociali. Il dormitorio temporaneo può ospitare fino a 12 persone. Con l'unità di strada, i volontari della Cri di Udine durante la notte individuano le persone più bisognose alle quali offrire la possibilità di un letto, una doccia calda ed una colazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA