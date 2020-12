I NUMERI

UDINE Sono drammatici i risultati dello studio Anaao Assomed (l'associazione degli anestesisti e rianimatori) sui posti letto di terapia intensiva utilizzati per l'emergenza Covid e sulla carenza degli anestesisti: in 15 regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, viene superato il limite di sicurezza del 30 per cento e ancor più terribile è la situazione del personale specialista in anestesia e rianimazione.

I BANDI

«Da almeno 4 anni - denuncia la sigla - i bandi di concorso per questa disciplina vanno semideserti, segno oggettivo di una grave penuria. Se si considera che il saldo tra neo-specialisti e pensionati quest'anno è negativo di 301 per gravi errori di programmazione sul numero di contratti di formazione specialistica accaduti negli ultimi 10 anni, ci si rende conto che non ci sono rianimatori sufficienti, non solo per garantire la assistenza richiesta dall'incremento dei posti di terapia intensiva, ma nemmeno per coprire il naturale turnover legato ai pensionamenti. Pertanto, mancano ben 3.101 anestesisti per il funzionamento dei posti, vecchi e nuovi, di terapia intensiva».

L'ANALISI

L'analisi Anaao Assomed, regione per regione, dei posti letto di Terapia intensiva al 2018, dei posti attivati nel 2020 e dei rapporti con il numero di abitanti, confrontati poi con il numero dei ricoveri Covid, ha messo in risalto regioni virtuose e regioni da bocciare.

«ERRORI»

Anaao Assomed da tempo sta denunciando gli errori di programmazione sanitaria perpetrati negli ultimi 10 anni, cui si deve la carenza di figure specialistiche su tutto il territorio nazionale, in particolare dei medici di Pronto soccorso e degli anestesisti rianimatori.

IN REGIONE

Dall'analisi di Anaao-Assomed emerge come in Friuli Venezia Giulia, che conta 1,2 milioni di abitanti, nel 2018 il rapporto tra posti letto in terapia intensiva e numero di abitanti era di 10,5, al di sopra della media nazionale di 8,8.

La regione ha incrementato del 37,8% i posti letto intensivi rispetto al 2018, portando il rapporto posti letto intensivi ogni centomila abitanti a 14,4, in linea con la media nazionale di 14,5.

IL SISTEMA

«Al momento dello studio spiegano - le strutture sanitarie friulane avevano già superato la soglia di sicurezza in termini di saturazione di posti letto in terapia intensiva di pazienti Covid, attestandosi al 34%. Se rapportassimo i ricoverati intensivi Covid al 4 dicembre con i posti letto intensivi al 2018, avremmo un tasso di saturazione del 46,5%».

Inoltre, in Fvg, gli anestesisti necessari per far funzionare i nuovi posti letto di terapia intensiva previsti dal decreto Rilancio sono 44, ma considerando il saldo tra i pensionamenti e i nuovi specialisti, in questa regione si prevede un ammanco totale di 47 rianimatori.

PROFESSIONISTI

«Qualcuno potrà obiettare che in realtà gli anestesisti ci sono prosegue la sigla - in quanto la conversione di posti letto chirurgici in posti letto per malati Covid ha sensibilmente ridotto le sedute operatorie, liberando specialisti per le terapie intensive. È un'idea sbagliata, perché c'è una profonda differenza tra l'attività di anestesista e quella di rianimatore, nonostante si tratti della stessa specializzazione, in quanto mansioni che poco hanno a che vedere l'una con l'altra».

«Per rendere meglio l'idea, si pensi alla attività del chirurgo generale e a quella del chirurgo dei trapianti, entrambi specialisti in chirurgia generale ma poco intercambiabili in quanto ultra specializzati nelle loro attività. I rianimatori sono probabilmente riusciti a reggere l'urto anche in assenza di consistenti rinforzi, se non quelli difficilmente quantificabili legati agli specializzandi degli ultimi due anni di corso».

Lisa Zancaner

