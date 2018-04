Coopca, nuovo rinvio a giugno «I soci pensino ad una strada diversa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCEDIMENTOUDINE La prosecuzione dell'udienza preliminare a carico degli ex amministratori della Coopca di Tolmezzo in programma ieri mattina in Tribunale a Udine è stata nuovamente rinviata all'8 giugno prossimo. Da quanto spiegato dall'avvocato Giamberto Zilli, legale della parte offesa, ovvero i soci prestatori, uno degli avvocati, difensore di alcun componenti del consiglio di amministrazione della Coopca, ha fatto pervenire un legittimo impedimento a presenziare all'udienza. «Il Gup ha quindi concesso un rinvio per consentire la...