CONTRIBUTI

UDINE (al.pi.) C'è tempo fino a domani per richiedere i contributi a sostegno di attività e progetti in ambito sociale. Quattro sono gli ambiti finanziabili: le iniziative a supporto dei cittadini nell'affrontare le difficoltà conseguenti alle restrizioni per l'emergenza sanitaria; le attività ludico-ricreative e i centri estivi per la fascia 0 17 anni, realizzate nel rispetto della normativa e delle misure di sicurezza anti-contagio; le iniziative destinate agli ultrasessantacinquenni con l'obiettivo di evitarne l'isolamento sociale; e quelle per persone disabili, finalizzate alla socializzazione e al sostegno del nucleo familiare. Il Comune ha stanziato nel complesso 100mila euro (per progetti specifici sui disabili, inoltre, ci sono ulteriori 200mila euro, provenienti dall'Uti) e l'importo massimo erogabile per ogni iniziativa è di 5mila euro. «Il Comune di Udine, con questo strumento, ha voluto tendere la mano ai soggetti che operano nel terzo settore, permettendo loro di realizzare i propri progetti nonostante i mesi difficili che abbiamo passato e, per certi aspetti, stiamo ancora passando e per favorire la ripartenza e la ripresa delle attività per le fasce di popolazione più vulnerabili ha commentato l'assessore alla sanità, Giovanni Barillari -. Sono convinto che anche e soprattutto attraverso il sociale debba passare il vero ritorno alla normalità, e penso alle attività per i ragazzi, già penalizzati da mesi di isolamento e di didattica a distanza, ma soprattutto agli anziani e disabili, che sono quelli che hanno patito di più il periodo. Auspico una diffusa adesione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA