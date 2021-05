Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONE PARITARIAUDINE È stato approvato dalla giunta regionale il regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, a sostegno delle spese per interventi di investimento. Lo rende noto l'assessore Pizzimenti, informando anche che la durata del relativo procedimento...