IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Torna leggermente a salire il tasso di contagio in relazione ai tamponi in Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, a fronte di 7.137 test (compresi quelli rapidi) sono stati rilevati 658 contagi in tutta la regione. L'incidenza è stata del 9,2 per cento, contro il 7,5 di sabato, quando era stato messo a segno il record di tamponi in una sola giornata. Dopo cinque giorni di flessione continua, inoltre, è tornato a rialzarsi il dato relativo ai ricoveri in Area medica: ieri la quota è aumentata di otto pazienti. Stabili a 55 persone, invece, le Terapie intensive. Sul dato domenicale, però, pesa l'ormai classico blocco delle dimissioni, che verso le strutture intermedie riprendono generalmente il lunedì. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.191, di cui: 9.535 a Trieste, 20.210 a Udine, 9.605 a Pordenone e 5.280 a Gorizia, alle quali si aggiungono 561 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.915. I decessi complessivamente ammontano a 1.429, con la seguente suddivisione territoriale: 422 a Trieste, 625 a Udine, 293 a Pordenone e 89 a Gorizia. I totalmente guariti sono 29.847, i clinicamente guariti 653, mentre le persone in isolamento risultano essere 12.605. Sono 11 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre ammontano a 12 gli operatori sanitari contagiati all'interno delle stesse. Ancora due positivi trovati a San Vito, durante la ricognizione effettuata sugli ospidi prima negativi che però erano entrati in contatto con dei contagiati. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di dieci infermieri, due medici, tre Oss, un amministrativo, due educatori professionali, un terapista e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un educatore professionale e un tecnico.

LE VITTIME

In rialzo il numero dei morti sulle 24 ore. In tutta la regione sono stati 21: tredici in provincia di Udine, due a Trieste e sei nel Pordenonese. Nel Friuli Occidentale altro lutto alla casa di riposo di San Vito, dove non ce l'ha fatta Lucia Quarin di 88 anni. A Tramonti di Sotto addio a Marianna Pradolin di 87 anni. Era in casa di riposo a Clauzetto. Due le vittime a Pasiano (due donne di 91 e 92 anni), mentre è stato registrato il decesso della 92enne Giovannina Girolami, riportato però già sabato. A Brugnera addio a Remigio Liset di Tamai, aveva 78 anni. Infine, a Polcenigo, non ce l'ha fatta il 54enne Michele Furlani. Il suo quadro clinico era già compromesso a causa di un male inguaribile.

