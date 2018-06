CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFINDUSTRIAUDINE Disappunto viene espresso in una nota dagli autotrasportatori merci in conto terzi di Confindustria Udine, tramite il loro capogruppo trasporti e logistica Massimo Masotti, per la proposta emersa ieri nel vertice sui problemi del traffico a San Giorgio di Nogaro, di lasciare gli autocarri pesanti fermi in coda in autostrada ogni volta che questa dovesse venire interrotta al traffico, per non intasare la viabilità ordinaria.«In una situazione simile - commenta Masotti - i tempi di guida dei conducenti verrebbero...