ASSEMBLEA

UDINE Daniele Castagnaviz è il nuovo presidente di Confcooperative Fvg. È stato eletto per acclamazione dagli oltre 200 delegati riuniti in Assemblea a Rauscedo. Oltre al nuovo presidente (che sostituisce Giuseppe Graffi Brunoro) è stato pure nominato il nuovo Consiglio di 30 membri. Castagnaviz, 56 anni, titolare di un'azienda agricola a Pavia di Udine, è il presidente della cooperativa cerealicola Vieris di Castions di Strada ed è vicepresidente di Fedagripesca regionale. A Confcooperative è associato circa il 60% delle cooperative regionali. Dal 2016 a oggi, si è ridotto il numero assoluto delle imprese, ma è aumentata la dimensione media aziendale. Ricavi, soci e occupazione presentano infatti tutti segno positivo: l'occupazione è aumentata del 5,6 per cento (da 16.051 a 16.955 addetti), i soci del 7,4 per cento (da 124.380 a 133.645), i ricavi del 9,3 per cento: «Un panorama chiaramente variegato da settore a settore spiega il segretario generale Nicola Galluà , ma vale la pena ricordare come la nostra sia una delle Regioni più cooperative d'Italia, con 46 cooperative aderenti ogni 10 mila abitanti, rispetto ad una media di sole 30 cooperative ogni 10 mila abitanti». Graffi Brunoro ha sottolineato che «il Covid-19 ha colpito pesantemente tutto il comparto. Abbiamo attivato una cabina di regia straordinaria e supportato poco meno di 600 coop nella gestione degli appalti. È stato inoltre attivato il Comitato regionale per la validazione dei protocolli aziendali e sono state supportate le imprese associate nella procedura di consultazione sindacale per dare corso ai diversi strumenti di integrazione salariale. Molte cooperative hanno subito perdite di fatturato annuale dal 20 al 50%». La nuova legge di settore «dovrà giungere in Aula entro la fine dell'anno. Nella sua redazione sarà di fondamentale importanza anche l'aiuto del mondo cooperativistico», ha detto l'assessore regionale Sergio Emidio Bini.

