CONCORSO

UDINE Il concorso 120 Secondi Idee per Udine e i suoi quartieri, ideato da Friuli Innovazione e dal Comune di Udine, ha stimolato i ragazzi a rispondere in modo innovativo alle esigenze della città in ambito sociale e territoriale, sviluppando idee, ad esempio, su come valorizzare i quartieri, le aree verdi o per promuovere le attività commerciali locali. È in corso la fase finale di casting per i 30 team di studenti che sono chiamati a presentare il proprio progetto alla giuria, avranno a disposizione 120 secondi per convincere gli esperti della sua validità e utilità per Udine. La giuria avrà il compito di selezionare 3 progetti che saranno adottati dal Comune.

Gli appuntamenti di casting, ospitati dagli Istituti Malignani e Zanon, si concluderanno il 18 febbraio. «Saranno anche un'occasione formativa in cui gli studenti iscritti al concorso acquisiranno competenze trasversali, le cosiddette soft skills cruciali per il futuro, utili non solo ai fini del concorso per confezionare un pitch efficace», spiega Claudia Baracchini, project manager di Friuli Innovazione. «I ragazzi - continua - impareranno come agganciare l'attenzione della platea nei primi secondi, come farsi ricordare con una conclusione ad effetto, come adeguare e modulare correttamente il tono della voce e come dare forza al messaggio grazie alla postura e alla gestualità». L'attività formativa è affidata a Marta Boteon e Martina Scarlazzato, formatrici e coach esperte in comunicazione e dinamiche del cambiamento di Changel.

120 Secondi Idee per Udine e i suoi quartieri è un'iniziativa promossa da Friuli Innovazione nell'ambito del progetto CAB (Cross-Border Acceleration Bridge). «Realizzata con il Comune di Udine una sinergia che conferma come la collaborazione tra istituzioni, sistema scolastico e Friuli Innovazione possa generare progetti di valore con un impatto positivo sia per gli studenti che per la società», sottolinea Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione.

