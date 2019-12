Concluso il progetto per il fiume Terzo

OPERE

TERZO Difesa idraulica del territorio e manutenzione della viabilità interpoderale. Sono i temi al centro dell'incontro tra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e l'amministrazione comunale di Terzo di Aquileia; un primo scambio di vedute con la nuova giunta, insediatasi a maggio, che ha confermato gli ottimi rapporti esistenti fra il Comune e i Consorzio. Ilsindaco Giosualdo Quaini, accompagnato dall'assessore all'ambiente Alessio Furlan, ha riconosciuto all'ente di aver assicurato un efficace servizio di mitigazione del rischio idraulico lo scorso novembre, quando si sono registrate precipitazioni intense che hanno colpito anche il territorio comunale, mettendo a dura prova sia la struttura consortile che quella comunale addetta alla prevenzione.

La presidente Rosanna Clocchiatti, accompagnata dal direttore generale Armando Di Nardo e dai tecnici Massimo Ventulini e Michele Cicuttini, ha illustrato le opere in corso di realizzazione e gli interventi conclusi di manutenzione e di ripristino funzionale degli argini a difesa dei territori depressi nel comune di Terzo di Aquileia (località Salmastro), e la progettazione della sistemazione idraulica del fiume Terzo, che interessa il tratto compreso tra il ponte su via 2 Giugno e la confluenza con il fiume Natissa.

Il Comune ha richiesto al consorzio una collaborazione anche nella manutenzione delle strade vicinali e interpoderali; a tale riguardo si è condivisa la necessità di rendere operativa la convenzione esistente,individuando le priorità e stanziando le relative risorse.Il Comune di Terzo di Aquileia, come altri comuni della Bassa Friulana, è situato sotto il livello del medio mare - ha ricordato la presidente Rosanna Clocchiatti -. La sua sicurezza idraulica e idrogeologica è affidata ad un sistema di opere di bonifica e di drenaggio urbano che devono essere costantemente monitorate e mantenute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA