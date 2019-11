Con Sintesi la palestra made in Carnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INNOVAZIONETOLMEZZO È pronto alla conquista dei mercati europei Sintesi, il macchinario robotizzato per l'allenamento muscolare progettato dalla start-up Akuis Srl di Tolmezzo. Dopo tre anni di attesa, con modifiche e studi costanti, ce l'abbiamo fatta. Per noi ora si aprono nuove prospettive spiegano i due soci fondatori, Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato. Sintesi propone la sostituzione dei pesi con una serie di motori elettrici in grado di generare la resistenza adatta per un training efficace e su misura. Il macchinario messo a...