Con l'auricolare al test per la patente ma viene scoperto e finisce nei guai

LA VICENDAUDINE Scoperto al momento delle prove per ottenere la patente di guida con un'apparecchiatura auricolare come aiutino: per questo motivo un cittadino indiano residente a Cordenons, in provincia di Pordenone, è finito nei guai e ha rimediato una denuncia a piede libero con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. Il fatto si è verificato, a quanto riferito, nella mattinata del 18 settembre alla Motorizzazione di Udine durante gli esami di teoria per il conseguimento della patente. Nell'aula, dove erano presenti numerosi candidati,...