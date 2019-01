«Con il decreto un passo avanti per i pescatori friulani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAUDINE Un passo in avanti per il settore della pesca, con un impatto che si rivelerà importante anche per il Friuli Venezia Giulia. È così che la deputata leghista friulana Aurelia Bubisutti legge gli effetti del decreto firmato alla fine del 2018. Il provvedimento interministeriale siglato il 31 dicembre stanzia 16 milioni di euro per gli equipaggi del settore pesca. «È una notizia che le nostre cooperative e tutte le marinerie del Friuli Venezia Giulia attendevano da settimane commenta Bubisutti, deputato della Lega e membro...