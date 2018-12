Compra l'auto ma si trova un bidone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Fioccano le segnalazioni di piccole e grandi magagne dopo l'acquisto di un'auto usata. In alcuni casi, si sconfina addirittura nel raggiro (o, almeno, questa è l'accusa), in altri si tratta solo di un bidone. Ma vista la mole di Sos, almeno una trentina l'anno, Federconsumatori Udine pensa già ad un vademecum. Allo sportello, infatti, «sono capitati numerosi casi di compravendite di auto usate in condizione pessime».IL PENSIONATOUno dei casi-limite, che è sfociato in una querela per truffa, ha visto protagonista suo malgrado...