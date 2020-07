IL PIANO

UDINE Rivitalizzazione del centro storico, recupero delle aree degradate e riduzione di zone già destinate al commercio. La giunta Fontanini si prepara ad aggiornare il piano del commercio per le grandi strutture di vendita e, ieri, ha approvato le linee guida che serviranno a indirizzarne la variante. «Il piano del commercio ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Giulia Manzan -, era stato approvato nel 2012 e rivisto nel 2016 mentre il Piano Regolatore Generale è entrato in vigore nel 2013. Ecco perché è importante un ripensamento alla luce del contesto attuale». Diversi i criteri stabiliti da Palazzo D'Aronco: «Innanzitutto, la rivitalizzazione del centro storico, che deve rimanere attrattivo ha specificato l'assessore -, individuando ambiti su cui operare come la mobilità e l'accessibilità urbana per non escludere alcuna fascia di popolazione. In questo senso, molto importante sarà anche il Peba (il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche in corso di predisposizione, ndr). La variante al piano del commercio sarà orientata ad uno sviluppo armonico ed equilibrato, dando priorità alla riqualificazione dell'esistente e promuovendo il risparmio del suolo. Saranno mappate quindi le aree più degradate sia dal punto di vista ambientale che urbanistico ed edilizio contestualmente alla schedatura delle zone potenzialmente commerciali per giungere a una loro progressiva riduzione: la mappatura ci permetterà di individuare insediamenti a previsione commerciale che non verranno più usufruiti su richiesta degli sessi proprietari, come l'area di via Galliano».

AREE DISMESSE

L'aggiornamento del piano del commercio servirà a indirizzare il recupero di aree come l'ex Safau o l'ex Dormisch; una parziale eccezione, invece, è quella dell'ex Bertoli: Manzan sta incontrando tutti i portatori di interesse per spiegare le proposte progettuali della proprietà. «Sto portando avanti un percorso più partecipato possibile perché è un problema che riguarda tutti, irrisolto e vincolato: il piano particolareggiato, infatti, prevedeva alcune opere rimaste incompiute. Questa è un'eccezione perché in effetti saranno autorizzati nuovi 2400 metri quadri di area commerciale (1500 spettano già di diritto, ndr): capiamo le difficoltà dei negozi, ma non ci sono alternative. Possiamo solo dare delle destinazioni d'uso a chi comprerà quella proprietà, che è in procedura di concordato preventivo, ma non dobbiamo subire un processo, bensì indirizzare attivamente chi acquisterà l'area su cosa si aspetta il Comune e cioè il completamento della bonifica e la realizzazione di un grande parco verde accessibile a tutti, che sono le nostre priorità».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA