COMMERCIO

UDINE «Fare in fretta con i contributi e gli sgravi alle imprese, provate dal lockdown e dalle spese per le nuove misure imposte dal contenimento della pandemia, e ridare fiducia ai consumatori». Sono queste le richieste forti di Antonio Dalla Mora, indicato a fine giugno come nuovo presidente della Confcommercio Fipe provinciale di Udine, di cui era già stato vicepresidente e consigliere nazionale.

CESSAZIONI

Per ora, in provincia, «oltre il 90% delle imprese ha riaperto i battenti», dice Dalla Mora, che segue un settore composito, che va dai bar e ristoranti classici ai rifugi, dagli uffici spiaggia al catering. Ma per capire quanti alla fine dichiareranno la resa, schiacciati da costi troppo alti e dai ricavi risicati, bisognerà aspettare qualche mese. «I conti sulla mortalità delle aziende per la crisi post-covid si tireranno la prossima primavera. I primi mesi del 2021 saranno quelli decisivi per capire quanti hanno retto l'urto del lockdown». Qualcuno si è già arreso (a Udine, per esempio, non riaprirà i battenti la Girada di via Baldissera, che ha comunicato la notizia su Facebook, motivando la decisione con «le conseguenze della lunga chiusura, più la prospettiva di non poter realizzare nel prossimo futuro proprio tutte quelle attività che distinguevano» il locale). «Secondo le previsioni nazionali la stima è che purtroppo potrebbe esserci un'alta mortalità delle imprese, anche nel settore del turismo: si parla del 30%. A livello nazionale sono a rischio almeno 50mila posti di lavoro». In provincia le imprese associate, dice sono «circa 1.300-1.400, con almeno 5mila addetti. Ma nel comparto i numeri sono circa il doppio». In quanti rischiano il posto? «Tutto dipenderà dall'agilità con cui verranno dati gli aiuti alle imprese, con cui verranno sgravate da costi fissi importanti da parte dello Stato, perché quello sarà determinante. Il settore è molto spaventato».

TURISMO

Il comparto turistico in Friuli sta rialzando la testa, come dimostrano le spiagge gremite di Lignano. «C'è un progressivo miglioramento, anche se siamo distanti dalla meta. C'è una buona affluenza negli esercizi, in montagna si prevede un buon riscontro, ma allo stato attuale non ci sono ancora dati sufficientemente rincuoranti. Le presenze si concentrano nel weekend. Ma l'infrasettimanale è ancora abbastanza scarico». E invece le spese aumentano. «I costi di sanificazione hanno pesato al momento della riapertura e continuano a pesare adesso. Molte aziende già usavano prodotti a base di alcol e cloro per igienizzare. Ma il costo di questi disinfettanti è aumentato considerevolmente. Per l'alcol in alcuni casi il prezzo è addirittura raddoppiato. E si usano litri di alcol e igienizzanti ogni giorno. Solo per quello, si spendono diverse centinaia di euro al mese. Poi, dipende dalle metrature: nel mio locale, da mille metri quadri, magari spendo anche mille euro in più». La possibilità, per bar e locali, di godere del doppio di suolo pubblico allo stesso costo di prima, sta funzionando. «Nella fase di emergenza abbiamo sentito vicina la Regione. Hanno anche messo risorse proprie per venire incontro alle esigenze delle imprese, anche con i contributi a fondo perduto. Sono stati rimpolpati i fondi di garanzia per le aziende, perché l'accesso al credito è uno dei temi principali. Speriamo che ci sia una certa velocità di erogazione. I fornitori hanno bisogno di soldi, i dipendenti hanno bisogno di soldi e le aziende per pagare devono averli: se hanno bisogno di credito, va erogato velocemente». Diverso il discorso per lo Stato: «L'accesso al plafond di 25mila euro ad impresa si è dimostrato più macchinoso di come veniva descritto. Alcune imprese hanno atteso per un po', altre hanno rinunciato. In compenso il sistema del Confidi sta gestendo bene le pratiche assegnate». A soffrire più di altri sono le imprese di catering, che lavoravano con cerimonie e matrimoni: «Ci sono aziende di catering che si sono viste cancellare tutte le prenotazioni fino all'anno prossimo».

IN AGENDA

Superato lo scoglio del post emergenza covid che stanno assorbendo le energie di tutti, le priorità della sua agenda per il mandato di 5 anni? «Valorizzazione del prodotto turismo enogastronomico e delle tipicità regionali», ma anche la creazione di una rete di esercenti per promuovere le buone prassi, la formazione tecnica per gli imprenditori, la qualificazione del personale. E, soprattutto, la «sburocratizzazione dei processi autorizzativi locali e il sostegno a programmi di aiuto alle imprese».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

