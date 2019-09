Colpo al postamat con sparatoria la svolta attesa dalle telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE (e.v.) È dalla visione delle immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ora passate minuziosamente al setaccio, una per una, dagli inquirenti, che si attende la svolta nelle indagini sull'assalto al postamat di Cervignano del Friuli, fatto esplodere nella notte tra venerdì e sabato da una banda di quattro malviventi entrati in azione armati e a volto coperto, scappati con un bottino di circa 30 mila euro dopo aver aperto il fuoco contro una guardia giurata. Contiamo di arrivare a buoni risultati...