IL CASO

UDINE Colpita dagli schiaffi del marito sul volto e alla schiena, davanti al figlio piccolo di pochi mesi. Nuovo episodio di violenza familiare a Udine nella serata di giovedì, con la donna, cittadina straniera di 30 anni, che si è rivolta disperata al Numero Unico di Emergenza 112. Immediatamente gli agenti di una Volante della Questura di Udine sono intervenuti in una via cittadina del capoluogo friulano, a seguito della richiesta di aiuto della mamma, spaventata e in lacrime. La donna ha riferito ai poliziotti che, poco prima, il marito, anch'egli straniero, l'aveva colpita con schiaffi al volto e alla schiena davanti al figlio di pochi mesi, e costretta a uscire. Gli agenti hanno identificato l'uomo, che ha cercato di minimizzare quanto successo riconducendo il tutto a una banale lite. Dopo aver assicurato alle cure dei sanitari la donna, che recava evidenti ecchimosi su un'arcata sopraccigliare e su una spalla, gli operatori hanno deferito all'Autorità Giudiziaria l'uomo per lesioni e minacce aggravate e disposto, previa autorizzazione del pubblico Ministero, nei suoi confronti l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa.

ARRESTI

Sempre gli agenti della Questura friulana, in collaborazione il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia che li coadiuva nei servizi finalizzati al contrasto dell'immigrazione clandestina, nella serata di venerdì ha arrestato un cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in compagnia di un altro straniero, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere a terra un piccolo involucro, contenente mezzo grammo di polvere bianca. Condotto in Questura per l'identificazione e gli accertamenti, è emerso che il 29enne senza fissa dimora, era stato espulso, in quanto irregolare; su di lui gravava anche una misura cautelare di divieto di dimora e di divieto di ritorno nel comune udinese. L'uomo, Zuki Messikh, negli uffici ha tentato anche di ingerire un frammento di una sedia, atto scongiurato dal pronto intervento di due agenti che lo hanno immobilizzato; successivamente ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti dimenandosi e cercando di colpirli: l'uomo è stato quindi arrestato. A Campoformido invece un 30enne è stato arrestato sempre venerdì, dai Carabinieri perché sorpreso fuori casa, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. A quel punto il trentenne ha perso le staffe e ha tentato di aggredire i militari, minacciandoli e cercando di sbattere contro di loro la porta della vettura di servizio, senza riuscirci. A quel punto è stato arrestato per le ipotesi di reato di minacce, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA