Coldiretti «Contro il Ceta 193 delibere in provincia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SODALIZIOUDINE L'assemblea provinciale di Udine di Coldiretti ha confermato alla presidenza Gino Vendrame. In sala Valduga della Camera di commercio, occasione anche per l'approvazione del bilancio e per l'illustrazione da parte del direttore Danilo Merz dell'azione di semplificazione e razionalizzazione della struttura tecnica della Impresa Verde, la relazione di Vendrame ha raccontato l'impegno e i risultati dell'azione di Coldiretti, a partire dalla legge di Orientamento che «ha permesso di dare valore all'agricoltura, di cambiare gli...