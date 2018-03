CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COINCIDENZEUDINE Vanno al funerale di un uomo morto a causa di un incidente stradale all'estero e vengono travolti da un'auto mentre aspettano di prendere parte alla celebrazione religiosa. È successo nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14.30, nel centro di Aiello del Friuli. A finire in ospedale una donna di 60 anni del posto e una coppia di coniugi di 50 e 62 anni di Bagnaria Arsa. Tutto è successo in un attimo, sotto la pioggia. Parenti e amico del defunto, un uomo di 45 anni, erano partiti a piedi dalla casa dei congiunti per...