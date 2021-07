Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀUDINE Una ventina di psicologi in prima linea per supportare gli inquirenti nei casi da Codice rosso, per i reati in materia di violenza domestica e di genere. Si va verso la firma dell'accordo (attesa martedì prossimo) fra l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale guidata da Denis Caporale e la Procura di Udine: un'intesa a suo modo storica, che dovrebbe essere la prima nel suo genere in regione e fra le prime in Italia,...