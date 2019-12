Cividale si prepara alla nuova sfida con la gubana più grande del mondo

IL RECORD

CIVIDALE Sono stati ben 14 i record consecutivi per la gubana gigante. Il Forno Cattarossi di Cividale e il suo titolare Berto Blasuttig si sono sempre superati nello sfornare la gubana più grande del mondo e per la 15^ edizione c'è da scommettere in un nuovo record dopo quello del capodanno 2019 quando il grande dolce ha superato il quintale avendo raggiunto il peso di 102 kg contro i 98 kg dell'edizione precedente.

La sera del 1° gennaio 2020 si rinnova questa ormai consolidata dolce iniziativa di sfornare la più grande gubana del mondo e adagiarla su una tavola sotto il loggiato del Palazzo comunale di Cividale, per essere ammirata e poi offerta in degustazione per il brindisi augurale di capodanno, il tutto promosso dal Caffè San Marco. Centinaia di persone affollano questo evento nello storico locale cittadino.

Gli organizzatori si sono detti molto soddisfatti del progressivo incremento dimensionale che la gubana da Guinness ha avuto di anno in anno.

Nel capodanno ducale verrà anche presentato il concorso Gubana Day-Premio Bepi Tosolini, la cui 15^ edizione si svolgerà a fine febbraio: un weekend all'insegna delle degustazioni di gubana e, da ben 11 anni, anche di una dolcissima disfida tra dolci di altre provienienze. Dopo aver sfidato la Putizza goriziana (2009), il Presniz triestino (2010), il tipico dolce carinziano Kartner Reindling (2011), l'Oreshaza istriana (2012) lo Strudel sappadino (2013), il Tiramisù carnico (2014), la Sacher torte viennese (2015), il panforte di Siena (2016), il Frustingo di Ascoli (2017), la Pinsa di Vittorio Veneto (2018) e il pane di San Siro di Pavia (2019), si conoscerà il dolce sfidante per l'edizione 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA