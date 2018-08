Cittadini in piazza per il campetto di calcio dei bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAUDINE «Ospiti in casa nostra, rispetto per il quartiere». Con questo slogan scritto a grandi lettere su uno striscione i residenti del quartiere Aurora hanno manifestato pacificamente ieri sera per reclamare l'uso dell'impianto calcistico per i bambini di via Riccardo Di Giusto che chiedono solo di poter giocare a calcio nel campo di via Valente. Numerosi anche gli ex residenti che hanno voluto prendere parte alla manifestazione perché, pur non abitando più nella zona, ci tengono al quartiere e vogliono capire perché ai bimbi...