MOBILITÀUDINE Attenzione alla mobilità dal cuore verde e attenta alla sostenibilità, grazie a nuove piste ciclabili in sicurezza per favorire l'uso delle due ruote.Mettere in atto ogni possibile iniziativa volta a creare dei collegamenti ciclopedonali tra il territorio del Comune di Udine e l'area metropolitana ad esso attigua. È l'obiettivo dell'ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Lorenzo Tosolini (Lega), approvato in...