Chiesa udinese in festa per i sei nuovi sacerdoti

ARCIDIOCESIUDINE Chiesa udinese in festa per l'ordinazione di sei giovani sacerdoti. Domenica alle 16, in Cattedrale, l'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ordinerà sei nuovi sacerdoti. Hanno dai 24 ai 39 anni: si tratta di don Paolo Greatti, don Francesco Ferigutti, don Michele Sibau, don Alberto Paschini, don Nicola Zignin, don Michele Lacovig.Ad accompagnare i sei giovani, l'entusiasmo delle comunità cristiane: quelle di origine e quelle che li hanno accolti nei loro primi anni di servizio.Francesco Ferigutti, 31 anni, di...