«Certificato il fallimento di Fontanini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE Stoppato dall'amministrazione comunale di centrodestra, che di questo altolà ha fatto uno dei cavalli di battaglia del nuovo corso in tema di immigrazione, il progetto Aura per l'accoglienza diffusa in alloggi sul territorio dei richiedenti asilo è in qualche modo rientrato dalla finestra, seppure con tutte le virgolette del caso. Perché, come ha precisato a più riprese l'amministrazione comunale, ora che il Municipio si è sfilato dalla convenzione stretta a suo tempo (all'epoca della giunta Honsell) con una rete di...