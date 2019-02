Centro gioiello snobbato in Fvg

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ANNIVERSARIOUDINE Un'eccellenza si valuta anche dalla sua appetibilità internazionale. Il Catas di San Giovanni al Natisone, l'istituto che certifica i mobili, il made in Italy e che vanta come principale cliente il colosso svedese Ikea è ambito da Germania e Belgio. Da questi due Paesi, infatti, è arrivata la richiesta di acquisire la quota di maggioranza dell'istituto oggi detenuta dalla Camera di commercio Pordenone-Udine, ma il Catas non si tocca. Con oltre 2.000 clienti in 55 Paesi di quattro continenti che nel 2018 hanno chiesto a...