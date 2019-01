Cento opere in tre anni il Consorzio vuole crescere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSORZIOUDINE Canoni consortili invariati, oltre cento opere in programma in tre anni e l'obiettivo di arrivare a 19 milioni di kilowattora di energia elettrica nel 2019. Con l'ok della giunta regionale diventa operativo il bilancio dell'esercizio 2019 del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. «Un bilancio che continua e consolida il processo di razionalizzazione ed efficientamento delle attività dell'ente - osserva il direttore generale Armando Di Nardo -. Anche nel 2019, come in precedenza dal 2013, i canoni consortili richiesti agli...