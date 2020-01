«Casa di riposo Desio, rette contenute e lavori al via»

TERZA ETÀ

PALMANOVA Nell'ultima riunione dell'anno, il Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo Ardito Desio di Palmanova ha approvato il bilancio economico di previsione. Un documento che conferma i costi per le rette dell'anno precedente: per i 94 non autosufficienti, 61,30 euro al giorno e peri sette utenti autosufficienti, 46,80 euro al giorno, al netto dei contributi regionali per i non autosufficienti di 28 euro giornalieri.

Alla presenza del sindaco di Palmanova, Francesco Martines, il presidente Claudio Kovatsch ha presentato un bilancio economico di previsione redatto per la prima volta secondo la contabilità economico patrimoniale di matrice civilistica e di derivazione europea, rispettando corretti principi e criteri contabili formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il documento, molto più leggibile e sintetico del precedente, presenta ricavi da rette per un totale di 2.084.808 euro a cui vanno aggiunti contributi regionali di residenzialità per 1.100.000 euro e altri ricavi e contributi vari per 132mila euro.

Dalla parte dei costi, le voci più importanti riguardano quelli per i servizi assistenziali esternalizzati (1.050.000 euro), le spese per i 33 dipendenti (1.190.000 euro), i costi della gestione corrente (332.000 euro la mensa, 127.000 euro per il servizio di pulizia e santificazione). «Con questi numeri e grazie ad un grande e minuzioso lavoro di gestione finanziaria, siamo riusciti a non aumentare le rette, che sono tra le più basse di tutta la regione- rileva Kovatsch -. In più, nel 2020, siamo fiduciosi di chiudere i lavori di ristrutturazione già avviati e poter così offrire una residenza protetta per ospiti non autosufficienti più moderna, sicura sotto il profilo strutturale e notevolmente più confortevole oltre che adeguata ai nuovi standard prescritti dalla normativa in materia di riclassificazione delle residenze per anziani».

