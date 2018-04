Carte false per i permessi, 24 denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEUDINE Documenti falsi propinati in tutte le forme per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e anche per ottenere aiuti pubblici senza averne alcun diritto: la Squadra mobile e l'Ufficio immigrazione della Questura di Udine hanno denunciato diverse persone, sia italiane che straniere. Nell'indagine, che aveva già visto finire nei guai trentatré persone solo qualche settimana fa, adesso rientrano altri dieci migranti, tutti di nazionalità pakistana: avevano allegato alla domanda di rinnovo una comunicazione di falsa...