CARABINIERIUDINE Sono stati diversi gli interventi dei militari dell'Arma in provincia di Udine. Nei giorni scorsi, in particolare, due distinte operazioni hanno portato a degli arresti.I carabinieri della Stazione di Pavia di Udine, con l'ausilio di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Palmanova, sono intervenuti per sedare una lite in strada fra due persone. Ma, alla vista delle divise, a quanto riferito, i due litiganti non si sarebbero placati, ma se la sarebbero presa anche con i militari che erano arrivati per...