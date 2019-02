CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARABINIERIUDINE Sette denunciati, tre patenti ritirate e 72 auto controllate. È il bilancio dei controlli straordinari del territorio messi in atto dai carabinieri della compagnia di Udine nella serata di venerdì.I militari dell'Arma si sono concentrati in particolare sul capoluogo friulano e su Tavagnacco con l'obiettivo dichiarato di prevenire reati predatori nonché le condotte scorrette di guida.Alle pattuglie dei carabinieri non sono sfuggiti diversi trasgressori del codice della strada. Durante un controllo alla circolazione stradale...