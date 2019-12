Capodanno in piazza, ecco la mappa

GLI EVENTI

UDINE Musica e spettacoli pirotecnici per chiudere il 2019 e aprire il 2020. Ma anche camminata per la pace alla Pieve di Zuglio nella notte del 31 dicembre. I friulani si preparano a vivere così le ultime ore dell'anno che se ne va e ad accogliere l'anno che segna l'inizio di un nuovo decennio del 21esimo secolo.

A Udine, chi vorrà aspettare la mezzanotte del 31 dicembre in piazza avrà a disposizione un programma di intrattenimento e animazione gratuito e aperto a tutti. Il Comune proporrà in piazza Primo Maggio una notte di musica e magia, ma niente botti. Solo fuochi pirotecnici per tutelare in particolare gli animali domestici. Per vivere bene l'ultimo giorno dell'anno, da annotare anche l'appuntamento delle 18 al Teatro Giovanni da Udine, dove si terrà il concerto della Strauss Festival Orchester diretta da Peter Guth con il soprano Ethel Merhaut, il tenore Franz Gürtelschmied che eseguiranno le musiche di Strauss, Lanner, Von Suppé, Ziehrer, Lehár e Kálman. A Pordenone, ad aprire il capodanno sarà Dj Ringo, conduttore della trasmissione radiofonica «Revolver», con un programma musicale improntato alla leggerezza e alla ballabilità. Sulla stessa lunghezza d'onda sarà il successivo live di Giuliano Palma, cantante elegante quanto divertente, un vero concentrato di energia e originalità che farà diventare piazza XX settembre una immensa «dance hall» a cielo aperto. Sarà anche un Capodanno da vedere con il mega show di video e luci tridimensionali che avvolgeranno la piazza. Dalle città alle spiagge, Lignano Sabbiadoro attende i suoi ospiti per festeggiare capodanno in piazza Fontana. Dalle 15 del 31 dicembre festa per i bambini con animazione e giochi e dalle 22 inizio del veglione con musica e intrattenimenti fino a tarda notte. All'1 grande spettacolo pirotecnico sulla spiaggia. Capodanno sul fiume a Cervignano, che ospiterà uno dei più famosi e storici dj della radio Dj, Fabio Magistris, che farà riascoltare tutte le maggiori hit dagli anni Settanta ad oggi. A mezzanotte, fuochi sull'acqua. A Palmanova gran capodanno in piazza Grande con musica dal vivo dalle 22 alle 2 del mattino e a mezzanotte fuochi e brindisi. Sarà capodanno in piazza anche a Tolmezzo, dove a partire dalle 18 i carnici aspetteranno il 2020 con musica, drink e food, in diretta con Radio Studio Nord.

NELLE CHIESE

Il 31 dicembre sono animate anche le chiese del Friuli. Prima della festa in piazza, infatti, le comunità cristiane si ritrovano per il canto del «Te deum», il ringraziamento al Signore per l'anno vissuto. A Udine l'appuntamento con l'arcivescovo, monsignor Bruno Mazzocato, è alle 19. Poi il presule si recherà alla Pieve di Zuglio in Carnia, dove alle 23.30 celebrerà la messa a conclusione della marcia 41esima edizione della marcia della Pace, che partirà alle 21 da Zuglio. Mercoledì 1° gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, l'arcivescovo sarà al santuario di Castelmonte per la messa delle 11.30. In serata, in duomo a Udine alle 19, presiederà una celebrazione cui sono invitate tutte le autorità civili e militari, alle quali monsignor Mazzocato offrirà una copia del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace, che si celebra proprio il primo giorno dell'anno, e intitolato «Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace».

A.L.

